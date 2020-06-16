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- İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti.
- AA
- 16.06.2020 - 01:57
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı.
15 TEMMUZ GAZİSİ, CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI OLDU
15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana'ya atandı.
Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Niğde'ye atandı.
Niğde İl Emniyet Müdür Salim Cebelioğlu, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü oldu.
Polis Baş Müfettişi Celal Taşçı, Gümüşhane'ye atandı.