İstanbul dahil 8 kente sarı uyarı: Sağanak bekleniyor İstanbul dahil 8 il için sarı uyarı yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

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Türkiye'nin kuzeybatısında sağanak yağış ve kar etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul dahil 8 şehrimize sarı uyarı geldi.

Sarı uyarı verilen iller Bilecik, Bolu, Bursa, Düzce, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova olarak sıralandı.

İstanbul'da sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere sağanak bekleniyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Sarı uyarı verilen diğer kentlerde ise kuvvetli sağanak yağış beklenirken yağışların yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.