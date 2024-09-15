İstanbul dahil birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı Türkiye, pazar gününden itibaren hafta ortasına kadar kuzey ve batı bölgelerinde kuvvetli yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

AA & Ensonhaber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ve AKOM'dan, İstanbul başta olmak üzere çevre iller için art arda sağanak uyarıları geldi.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla Balkanlar üzerinden gelecek olan serin ve yağışlı hava dalgasının, kent genelinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise 6-8 derece birden düşeceği öngörülüyor.

Ayrıca uyarıda,

Pazar sabahı itibarıyla il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların aralıklarla görüleceği tahmin edilmektedir. Pazar akşamına kadar devam edecek bu yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmaları önemlidir

ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABER Anavatan Partisi resmi internet sitesi hacklendi

FIRTINA UYARISI YAPILDI

Son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeybatısında, özellikle Marmara Bölgesi (Çanakkale hariç), Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Kars ve Hakkari çevrelerinde yerel sağanak yağışlar ve gök gürültülü fırtınaların etkili olacağı düşünülüyor.

İSTANBUL İÇİN "AFET" ALARMI

Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul'da yağışların yer yer şiddetli olacağı tahmin edilirken, Akdeniz sahillerinde rüzgarın güney ve batı yönlerinden saatte 40-60 km hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise genellikle açık ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİ ALINA DÜŞECEK

Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGARLAR BEKLENİYOR

Genellikle güney ve batılı, kuzeydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmeler göre yağışların yarın öğle saatlerinde (15/09/2024) Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.