İstanbul deniz taksi ücretleri ne kadar, kaç TL? İBB deniz taksi ücret tarifesi 2021

İstanbul deniz taksi ücretleri ne kadar, kaç TL? İBB deniz taksi ücret tarifesi 2021

Deniz taksi ücretleri, bugün gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında belirlendi. Peki deniz taksi ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte 2021 İBB deniz taksi ücret tarifesi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Zeytinburnu İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıda deniz taksi ücretlendirmeleri belli oldu. Alınan karara göre, deniz taksi açılış ücreti 100 lira oldu. Gidilen millere göre uygulanacak ücretlendirme de açıklandı.

Peki İstanbul deniz taksi ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte 2021 İBB deniz taksi ücret tarifesi...

İSTANBUL DENİZ TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Toplantıda deniz taksi ücretlerinin belirlenmesi teklifi konuşuldu.

Toplum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün sunduğu teklifte, Şehir Hatları için açılış ve ilk mil için 100 lira, 1-4 mil arası mil başına 75 lira, 4-8 mil arası mil başına 60 lira, 8 mil sonra mil başı 48 lira istendi. Toplantıda teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.

Mavi Marmara, Turyol ve YUPİ deniz taksinin işleteceği taksilerde de yine aynı ücret tarifesi geçerli olacak.

10 YOLCU KAPASİTESİ OLACAK

10 yolcu taşıyacak deniz taksilerde bir kaptan ve bir gemici olmak üzere iki personel bulunacak. Bu personeller arasında kadın denizcilere de yer verilecek.

İSKELEYE BAĞIMLI KALMAYACAK

Deniz taksiler, taksi hizmetinin yanı sıra toplu ulaşımın gitmediği yerlerde de denizin kullanımına imkan tanıyacak. Hem araç trafiğini hafifletecek hem de deniz yolunun kullanımını artıracak.

MOBİL UYGULAMA İLE ÇAĞRILACAK

Deniz taksileri kullanmak isteyenler, mobil uygulama üzerinden çağrıda bulunacak. İlk etapta 98 iskeleden çağrı yapılabilecek. Daha sonra uygulama genişletilerek yolcuların istenilen yerden inip binmesine imkan sağlanacak.

Altı ay sonra, paylaşımlı taksi dolmuş modeline geçilecek. Tamamen yerli olarak üretilen deniz taksiler çevreci özelliği ile de dikkat çekecek. Mil başına 3 litre yakıt tüketecek deniz taksilerden beş tanesi elektrikle çalışacak.