İstanbul ekmek fiyatları 2020 ne kadar? İstanbul ekmek fiyatlarına ne kadar zam geldi?

İstanbul ekmek fiyatları 2020 ne kadar? İstanbul ekmek fiyatlarına ne kadar zam geldi?

İstanbul Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, milyonların temel gıda ihtiyacı olan ekmeğe zam geldi.

Ekmek fiyatlarına zam gelmesinin ardından güncel fiyat listesi merak ediliyor. Temel gıda olarak kabul edilen ekmek artık sofralara zamlı fiyatlıyla gelecek. İllere göre değişiklik gösteren ekmek fiyatlarında son durum nedir? İstanbul ekmek fiyatları ne kadar? 2020 İstanbul ekmek fiyatları zammı ne kadar, kaç TL?

İSTANBUL EKMEK FİYATLARI NE KADAR?

Ekmek fiyatları İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Ekmek Fırıncıları, Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası tarafından Esnaf Kanunu ve TOBB Kanunu'na göre belirleniyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından alınan karara göre, İstanbul ekmek fiyatları 2020 belli oldu. Böylelikle İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatı 6.25 TL'den 7.50 TL'ye çıktı. Ekmek fiyatlarında belirlenen tutarın altında veya üzerinde satış yapan fırın ve benzeri yerlere ise cezai işlem uygulanıyor.

Buna göre 200 gr. ekmeğin fiyatı 1,25 TL'den 1,5 TL'ye yükseltildi.

GEÇEN SENE EKMEK FİYATLARI NE KADARDI?

İstanbul'un bazı ilçelerinde 200 gramlık ekmek 1 lira 25 kuruştan satılırken bazı ilçelerinde ise aynı ekmeğin fiyatı 1.5 liraya hatta 1 lira 75 kuruştu.

İLLERE GÖRE EKMEK FİYATLARI 2020

İstanbul'da fırınlarda 200 gram ekmek 1.50 TL'ye, 240 gram ekmek de 1.75 TL'den satılıyor.

Ankara'da 200 gram ekmek, 1 lira 25 kuruştan satılıyor.

İzmir'de 200 gram ekmek 1,5 TL'den, 240 gram ekmek fiyatı 1.80 TL'den satılıyor.

Samsun'da 1,25 TL olan 200 gram ekmeğin gramajının 220 grama, fiyatı ise 1,5 liraya yükseltildi.