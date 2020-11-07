İstanbul Ekonomi Araştırma'dan erken seçim olsun mu anketi

İstanbul Ekonomi Araştırma'dan erken seçim olsun mu anketi

Muhalefet partilerinin sıklıkla gündeme getirdiği erken seçim talebine seçmenin büyük bir kısmı sıcak bakmıyor.

Anket şirketleri, kamuoyunun nabzını tutmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler için 2023'ü gösterse de birçok partinin gündeminde erken seçim talebi var.

İstanbul Ekonomi Araştırma, muhalefet liderlerinin sıkça gündeme getirdiği erken seçim’ tartışmalarına yönelik bir araştırma yaptı.

ERKEN SEÇİM OLSUN MU

Haziran ayında yaptıkları araştırmayı tekrarlayan İstanbul Ekonomi Araştırma’nın anketine göre, katılımcıların yüzde 44,7’ü erken seçim olması gerektiğini düşünürken, yüzde 52,4’ü ise erken seçime sıcak bakmıyor.

Katılımcıların yüzde 2,9’unun ise konuyla ilgili fikri veya cevabı yok.

2. ANKETTE YİNE HAYIR

30 Ekim – 2 Kasım tarihlerinde Türkiye çapında 12 ilde 1525 kişi ile yapılan anket çalışmasında Haziran ayı sonuçlarına bakıldığında ise, erken seçim isteyen katılımcılar yine azınlıkta kaldı.

Ankete katılanlar yüzde 44.7'si erken seçim isterken, yüzde 52,4'ü erken seçime gerek yok dedi.