İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 6 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 6 Temmuz Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 6 Temmuz Çarşamba 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 6 Temmuz Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

6 Temmuz hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

Arnavutköy

NO: 23964497

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 06/07/2022 00:00:00 - 06/07/2022 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23982316

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah MEZARLIK sk bölgelerinde 06/07/2022 01:30:00 - 06/07/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23964521

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ILGAZ sk bölgelerinde 06/07/2022 03:00:00 - 06/07/2022 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

NO: 24002316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce 15 TEMMUZ 1500 SOKAK bölgelerinde 06/07/2022 00:00:00 - 06/07/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELETRİK KESİNTİSİ SORGULA

AYEDAŞ ELEKTİRİK KESİNTİSİ SORGULA