İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 8 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?İşte 8 Temmuz Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 8 Temmuz Cuma 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 8 Temmuz Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

8 Temmuz hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

Avcılar

NO: 24047316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ÇAVUŞ sk bölgelerinde 08/07/2022 09:00:00 - 08/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24042683

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KURUÇEŞME, ÇAPARİ, ÇİROZ, İSKECE sk bölgelerinde 08/07/2022 09:00:00 - 08/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24042575

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk bölgelerinde 08/07/2022 09:00:00 - 08/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beşiktaş

NO: 23756311

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah ARİFİPAŞA, AYŞESULTAN, CEVDETPAŞA, ERGUVAN, GÜNAYDIN ÇIKMAZI, TANBERK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 08/07/2022 00:00:00 - 08/07/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer

NO: 24042615

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah DÜZENLEME YAPILIYOR, GÜLLER , KINIK, ORTAGEÇİT, SULTANOTU sk bölgelerinde 08/07/2022 09:00:00 - 08/07/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELETRİK KESİNTİSİ SORGULA

AYEDAŞ ELEKTİRİK KESİNTİSİ SORGULA