İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hanifi Zengin'den LGBT'lilere ayar Sosyal medyaya malzeme çıkarmak için İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hanifi Zengin'i kışkırtmaya çalışan LGBT'lilerin aldıkları cevaplarla nasıl çaresiz kaldıkları kameralara yansıdı.

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İstanbul'da 'Onur Yürüyüşü' adı altında toplanan LGBT üyeleri sloganlar atarak yürümek istedi.

Şişli’deki Mıstık Parkı’nda bir araya gruba polis ekipleri, İstanbul Valiliği'nin yasağını hatırlatarak dağılmalarını istedi.

Buna rağmen grup, bulunduğu yerden ayrılmadı. Grubun, uyarıları dikkate almaması üzerine polis müdahale etti.

Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sloganlar eşliğinde yürüyüş yapmak da direnen grup ile İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hanifi Zengin arasında gerginlik yaşandı.

Kışkırtmaya çalıştılar

Zengin, avukat olduğunu söyleyen ve yüksek sesle konuşup el kol hareketleri yaparak kendisini kışkırtmaya çalışan LGBT'liye "Daha çok bağır bak arka taraf seni duymuyor. O parmağını da indir." diye yanıt verdi.

Bu sözleri duyan LGBT'li alandan uzaklaştı.

Zengin, gazeteci kimliğini kullanarak grubun içine girmeyen çalışan ve tehditvari konuşan T24 çalışanı Candan Yıldız'ı da "Lütfen tehdidinizi eyleme dönüştürün. Lütfen arar mısınız?" diyerek susturdu.