İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Kürtçe şarkı açıklaması

İstiklal Caddesi'nde müzik yapan kişilerle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden "Esefle karşılıyoruz" denildi.

İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi’nde dün gerçekleşen olayda, Kürtçe sokak müziği yapan gençlerin polis tarafından engellendiği iddia edilmişti.

Sosyal medyada çokça tartışılan konuya İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

"KÜRTÇE'NİN YASAK OLDUĞUNA İLİŞKİN ALGININ OLUŞTURULMASINI ESEFLE KARŞILIYORUZ"

Polisin Kürtçe olduğu için değil, müzik yapılması için belirlenen nokta olmamasından dolayı müdahale ettiği belirtilen açıklamada "Kürtçe’nin yasak olduğuna ilişkin bir algı oluşturulması ve konunun bu şekilde yansıtılmasını esefle karşılıyoruz" ifadesi vurgulandı.

EMNİYETTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medyada Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde müzik yapan kişilerin engellendiğine yönelik iddialarla ilgili olarak; Müzik yapılırken oluşan kalabalığın güzergâhta kullanılan tramvay ile ambulans ve itfaiye araçlarının geçişine mani olduğu, vatandaşlardan ve çevredeki işletme sahiplerinden yoğun şikayetler yapıldığı anlaşılmıştır.

İlgili kurumlarla koordineli olarak yapılan çalışmalarda geçmiş dönemlerde İstiklal Caddesi üzerinde belirlenen noktalarda her türlü müzik yayınına müsaade edilmiş; ancak sonradan belirlenen noktaların kaldırılması sebebiyle müdahale yapılmıştır.

Uygulama nedeniyle Kürtçe’nin yasak olduğuna ilişkin bir algı oluşturulması ve konunun bu şekilde yansıtılmasını esefle karşılıyoruz. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."







