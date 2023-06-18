İstanbul Emniyeti'nden Babalar Günü kutlaması İstanbul Emniyet Müdürlüğü, başta şehit ve gazi babaları olmak üzere Türkiye’deki tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan ‘Aile’ ve ‘Destan’ temalı görüntüler; FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimine İstanbul polisinin kahramanca direniş gösterdiği şehrin kilit noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde (Boğaziçi Köprüsü) gece nöbet tutan bir Özel Harekat Polisi ile başlıyor.

Paylaşılan videonun en dikkat çekici sahnesi, polis çocuklarının, gecesini gündüzüne katarak kahramanca görev yapan babalarına duydukları özlemi yansıtıyor.

Kızını şarkı söyleyerek uyuttu

Polis, sesini duymadan uyumayan kızına “Ne destanlar yazılır, memleket sevdasına!” şarkısını söylüyor.

Duygusal klipteki video, nöbet sonunda evine dönen polisin uyuyan kızını öpmesi ile son bulurken, görsellerin bitiminde “Başta şehit ve gazi babalarımız olmak üzere tüm çocukların kahramanı babaların Babalar Günü kutlu olsun” notu düşülüyor.

Video büyük beğeni toplarken, şehit polisler ve evlatları da unutulmadı.