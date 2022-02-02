İstanbul-Erivan uçuşları bugün başlıyor

Ermenistan'ın başkentinden bugün başlayacak olan uçak seferleri öncesinde, Zvartnots Uluslararası Havalimanı'nda işlemler sürüyor.

Türkiye ve Ermenistan arasında, geçtiğimiz aylarda 2020'den bu yana yapılmayan uçuşlar için yeni bir adım atılmıştı.

Bu adımada göre; bugün itibarıyla iki ülke arasında doğrudan uçuşlar karşılıklı olarak başlıyor.

TÜRKİYE'YE İLK UÇAK 19.50'DE İNECEK

Seferlere kısa süre kala Zvartnots Uluslararası Havalimanı'na gelen yolcular, İstanbul seferi için işlemlerini sürdürüyor.

Erivan'dan gelecek ilk uçağın saat 19.50'de İstanbul Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor. 23.55'de ise İstanbul'dan Erivan'a ilk seferini gerçekleştirmesi planlanıyor.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), "İstanbul-Erivan hattındaki uçuşlar Pegasus ve Fly One Havayolları tarafından haftada 3'er kez yapılacak. 2 Şubat tarihinde yerel saatle 18:00'de Erivan Zvartnots Havalimanı'ndan kalkacak 3F475 sefer sayılı Fly One Havayolları uçağı saat 19:50'de İstanbul Havalimanına iniş yapacaktır. Aynı uçak 3F476 sefer sayısıyla 20:40'da İstanbul Havalimanı'ndan Erivan'a hareket edecektir. Pegasus Havayolları'nın PC550 sefer sayılı uçağı ise 23:35'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yapacak olup, Erivan'a gece yarısından sonra yerel saatle 02:35'de iniş yapacaktır. PC551 sayılı dönüş seferi 06:50'de Erivan'dan kalkacak olup, 07:55'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacaktır." ifadelerine yer verdi.

ERMENİSTAN HALKI KARARA OLUMLU BAKIYOR

Ermenistan'da halk 2 Şubat'ta başlayacak İstanbul-Erivan uçak seferlerini olumlu bularak bunun halklar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağını düşünüyor.