İstanbul Esenyurt'ta başörtülü kadınlara saldıran şüpheli yakalandı İstanbul'un Esenyurt ilçesinde başörtülü kadınlara saldırdığı tespit edilen şüpheli S.J. , gözaltına alındı.

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AA & Ensonhaber

Son dönemde muhafazakar kesime yönelik saldırılar artmaya başladı.

Bunların son örneği İstanbul'da yaşandı..

Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir kadın, bilinmeyen bir nedenle çevreden geçenlere saldırdı. Çocuklu bir kadını kovalayan şüpheli, bir başka kadına ise arkadan saldırdı.

Yoldan geçen başka bir kadının başörtüsünü açmaya çalışan şüpheli kadının saldırısında neye uğradığını şaşıran kadın güçlükle kaçtı.

Cep telefonu kamerasında yansıyan olay izleyenleri tedirgin ederken, mahalleli polise haber verdi.

Saldırgan yakalandı

İhbar üzerine olay yerinde incelemelerde bulunan polis, zanlının kimliğinin S.J. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli S.J. emniyete götürüldü.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliğinin yazılı açıklamasında, bugün saat 14.20 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bir kadının çevredeki insanlara saldırmasıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: