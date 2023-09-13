Son dönemde muhafazakar kesime yönelik saldırılar artmaya başladı.
Bunların son örneği İstanbul'da yaşandı..
Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir kadın, bilinmeyen bir nedenle çevreden geçenlere saldırdı. Çocuklu bir kadını kovalayan şüpheli, bir başka kadına ise arkadan saldırdı.
Yoldan geçen başka bir kadının başörtüsünü açmaya çalışan şüpheli kadının saldırısında neye uğradığını şaşıran kadın güçlükle kaçtı.
Cep telefonu kamerasında yansıyan olay izleyenleri tedirgin ederken, mahalleli polise haber verdi.
Saldırgan yakalandı
İhbar üzerine olay yerinde incelemelerde bulunan polis, zanlının kimliğinin S.J. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli S.J. emniyete götürüldü.
İstanbul Valiliği'nden açıklama
İstanbul Valiliğinin yazılı açıklamasında, bugün saat 14.20 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bir kadının çevredeki insanlara saldırmasıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Olayı gerçekleştirdiği ve akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen S.J. isimli kadın Esenyurt ilçesinde gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır.