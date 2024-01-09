İstanbul Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırı kameraya yansıdı İstanbul Fatih Camisi'nin imamı Galip Usta ile cami cemaatinden bir kişinin namazdan sonra bıçaklı saldırıya uğradığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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İstanbul'da bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı.

Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkardığı için güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarılan Ö.S., namazın ardından imam odasına girerek caminin imamı Galip Usta ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

Yaşananlar kamerada

Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Global'in ulaştığı özel görüntülerde cemaatin zanlıyı olay yerinden uzaklaştırdığı ve yaralı imamın yardım istediği görülüyor.

Ali Yerlikaya: Soruşturma hassasiyetle sürdürülüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uğradıkları saldırı sonucu yaralanan Usta ve Erdem'in tedavilerinin yoğun bakımda sürdüğünü belirtti.

Saldırıyı gerçekleştiren Ö.S.'nin emniyet güçlerince yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Saldırıyla ilgili soruşturma hassasiyetle sürdürülüyor. Galip hocaya ve Bilal kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.