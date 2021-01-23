MİLGEM Projesi kapmında üretilen İ sınıfı fırkateynlerin ilki olan İstanbul Fırkateyni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla denize indirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin ana yüklenici olduğu gemi inşa projesi İstanbul Tersane Komutanlığı'nda sürüyor.

Başkanlığın 2021 yılı savunma sanayi projeleri kapsamında inşası tamamlanan İstanbul Fırkateyni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle denizle buluşturuldu.

"MİLLİ FİRMALARI TERCİH BİRİNCİ İŞİMİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende bir konuşma gerçekleştirdi.

Savunma sanayiindeki yerli üretime dikkat çeken Cumhurbaşkanı, "Mevcut bilgi birikimi ve kaynakları en iyi biçimde kullanarak israfa mahal vermemeliyiz. Bilgiye ulaşmanın bu kadar olduğu bir dönemi çok iyi değerlendirmeliyiz. Kendi milli kuruluşlarımızı, firmalarımızı tercih etmek birinci işimiz olmalı.

"SAMİMİ TÜM GİRİŞİMLERİN YANINDAYIZ"

Savunma sanayi kuruluşlarımıza çok önemli işler düşüyor. Samimi tüm girişimlerin, firmaların yanında olmayı sürdüreceğimiz. Bugün ülkemizin ilk milli fırkateyni olacak İstanbul'u su ile bulaştırıyoruz. Korvet sınıfı gemilerde milli imkanlar yüzde 70'ken bunu yüzde 75'e çıkarmamız çok önemli.

"2023'TE DENİZ KUVVETLERİ'NE KAZANDIRACAĞIZ"

Erken tanıma, üs savunma özelliklerine sahip gemimizi, Cumhuriyetimiz'in 100'üncü yılında, 2023 yılında Deniz Kuvvetleri'ne kazandıracağız. Yerli ve milli olarak geliştirilen 3 boyutlu arama, aydınlatma radarını da bu gemimizde kullanmaya başlayacağız. Milli dikey atım sistemini de bu gemide kullanacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Fırkateyni denizle buluştu VİDEO

GEMİNİN İNŞA SÜRECİ

STM, ana alt yüklenicilerinden biri olduğu MİLGEM Projesi'nin ilk 4 gemisi Ada sınıfı korvetlerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına tesliminin ardından, projenin devamı niteliğindeki "İ Sınıfı Fırkateyn (MİLGEM Projesi 5'inci Gemi) Tedariki Projesi"nde ana yüklenici sorumluluğunu üstlendi.

Şirket, 2019 yılında SSB ile tedarik sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeyle STM, geminin tasarımı, silah-elektronik sistemleri ve ana tahrik sistemi sorumluluklarını da kapsayacak şekilde ana yüklenici olarak görevlendirildi.

ASELSAN ve HAVELSAN'ın ana iş ortakları olarak yer aldığı projede, 150'den fazla sistem için 80 civarında alt yüklenici görev yapıyor.

Toplamda sözleşmeli ve sipariş emriyle çalışılan firma sayısı ise 220'yi buluyor.

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİYLE GÖREV YAPACAK

İ Sınıfı Fırkateyn Sözleşmesi'nde, sistem ve sistem sağlayıcı firmalar geçmiş MİLGEM gemilerindeki firmalarla aynı olacak şekilde kurgulandı ve mevcut yerli firmalarla projeye başlandı.

İstanbul Fırkateyni'nin görevleri VİDEO





Bu süreçte yapılan araştırma ve çalışmalarla, belirlenmiş teknik isterler ve performans olarak yabancı menşeli ürün/sistem isterlerini karşılayan yerli firmalar da takvim ve bütçe etkisi olmamak kaydı ve müşteri kabulüyle projeye dahil edilebiliyor.

ÜRETİCİLERİN ÜÇTE İKİSİ YERLİ FİRMALAR

Sistem tedariki yapılan 80 civarındaki alt yüklenicinin üçte ikisi yerli, üçte biri yabancı firmalardan oluşuyor.

İ sınıfı fırkateynler, gelişmiş hava savunma ve su üstü harbi, denizaltı savunma harbi ve karakol faaliyetlerinin icrasını yerine getirecek.

Keşif ve gözetleme, hedef tespit, teşhis ve tanıma, erken ihbar görevleri ile üs ve liman savunması görevlerini gerçekleştirecek fırkateynler, gelişmiş denizcilik özellikleriyle tamamen milli imkanlarla tasarlandı.

113 METRE BOYUNDA 14 METRE GENİŞLİĞİNDE

Fırkateyn, tek gövdeli deplasman tipi tekne formunda inşa edildi.

113 metre boyundaki fırkateynin genişliği 14,4 metre. Yaklaşık 3 bin ton deplasmana sahip İ sınıfı fırkateyn, Ada sınıfı korvetlerden farklı olarak satıhtan havaya güdümlü mermi bulunduracak ve fırlatabilecek.

İ sınıfı fırkateyn, milli bir elektronik harp sistemine ve yeni nesil milli savaş yönetim sistemine, geliştirilmiş silah, radar ve sensörler ile muhabere ve seyir sistemlerine yüzde 75’in üzerinde yerli katkı payıyla sahip olacak.





Yerli tedarikçiler, geminin silah elektronik sistemleri ile gemi elektrik sistemi, yardımcı makine sistemleri (dizel jeneratör setleri, entegre platform kontrol ve izleme sistemi, KBRN üniteleri ile tespit ve teşhis sistemi, tulumbalar, valflar, elektrik güç sistemleri, kablolar, tablo ve panolar, hava kompresörleri, yangın söndürme sistemleri ve benzeri), gemide yaşam için gerekli ekipmanları (ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemi, tatlı su üretim sistemi, yaşam mahalleri mobilya donatımları, servis mahalleri, sıcak su sistemi ve benzeri), gemicilik donanımları (dümen takımı, vasıta mataforası, ırgatlar, kaportalar, hangar kapısı, torpido kovan mahalleri, sancak iskelesi ve benzeri) gibi platform sistemlerinin tedarikini sağlıyor.



İ sınıfı fırkateynlerin ilki olan İstanbul Fırkateyni'nin 2023 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi hedefleniyor.



Geminin inşa ve donatımına ilişkin her türlü dizayn, mühendislik ve sistem-malzeme tedarik faaliyetlerine STM tarafından devam ediliyor.