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Dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapılıyor...

Gazze’de altyapı çöktü, hastaneler, okullar ve yaşam alanları yok edildi.

Uluslararası güçlerse İsrail soykırımına karşı sessiz.

İHH YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, İsrail'in saldırılarını protesto amacıyla düzenlenen "Gazze Ölüyor! Ayağa Kalk!" yürüyüşü başladı.

BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI

İHH'nin, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği, binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılara dikkati çekmek için günler öncesinden katılım çağrısında bulunduğu yürüyüş için Beyazıt Meydanı'nda binlerce kişi toplandı.

TEKBİR GETİRDİLER

Saat 14.00'ten itibaren "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları eşliğinde Yeniçeri Caddesi üzerinden yürüyüşe geçen katılımcılar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarını sallayıp zaman zaman tekbir getirdi.

Katılımcıların Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne kadar yürüdüğü etkinlikte meydana kurulan platformdan İsrail'in saldırılarını protesto için çeşitli konuşmaların yapılması bekleniyor.

"BU PLAN TUTMAZ"

Gazze halkının tehcir edilmek istendiğini ve Refah kentinin bombalandığını belirten İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım Yıldırım, Mısır'ın sınır bölgesinde kamplar kurulmak istendiğini anlattı.

Yıldırım, "Adı 'insani kamp' ama çok kötü şartlar oluşturacaklar ve yine bombalayarak 1 milyon 950 bin - 2 milyon insanı bu kamplara getirecekler. Bu arada çocukları bir o tarafa, bir bu tarafa götürecekler. Sonra bu insani kamplarda insanlara gerekli yiyeceği, ilacı vermeyecekler. Gazze'nin tümünü bu kampa sıkıştırıp bunların adeta gönüllü göç etmesini sağlayacaklar ama bu plan tutmaz" diye açıklama yapmıştı.

"GAZZE'DE TRUMP'IN DEDİĞİ OLMAYACAK"

Gazze'de yaşananların dünyada çok nadir görülen bir "halk savaşı" olduğunu vurgulayan Yıldırım, "O nedenle Gazze'de ne Trump'ın dediği olacak ne de Trump'tan korkan İslam dünyasının liderlerinin dediği olacak" ifadesini kullanmıştı.

Yıldırım, Gazze'ye destek amacıyla 13 Nisan Pazar günü Beyazıt'tan Ayasofya'ya büyük bir kalabalıkla yürüyüş düzenleyeceklerini belirterek, şunları söylemişti: