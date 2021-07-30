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    İstanbul genelinde ormanlara giriş yasaklandı

    İstanbul genelinde ormanlara giriş yasaklandı

    Yangınların önüne geçmek için, birçok ilde ormanlara giriş yasaklandı. Bu illere İstanbul'da dahil edildi. Açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2021 - 14:44
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 15:16
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    Türkiye'de son zamanlarda, birçok bölgede orman yangını çıktı.

    Yaşanan orman yangınlarına ilişkin mücadele devam ederken, birçok ilde ormanlara giriş yasaklandı.

    Balıkesir, İzmir ve Aydın, Gaziantep ve Çanakkale'de ormanlara ve milli parklara girişler valilik kararıyla yasaklanırken, bu yasaklara İstanbul'da eklendi.

    İSTANBUL'DA ORMANLARA GİRİŞ YASAK

    İstanbul'da ormanlara getirilen yasağa ilişkin açıklama, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi.

    Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır." dedi.

    İstanbul genelinde ormanlara giriş yasaklandı #1

    İstanbul genelinde ormanlara giriş yasaklandı #2

    Türkiye'nin ormanları yanıyor VİDEO

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