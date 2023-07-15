İstanbul genelinde yabancılara oturum izni yasağı getirildi İstanbul genelinde 10 ilçede uygulanan yabancılara oturum izni verilmemesi uygulaması 39 ilçeye yayıldı. Tüm ilçelerde yabancılara oturum izni durduruldu.

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Emniyet ve jandarma her yerde kaçak göçmenlerin peşinde.

Art arda operasyonlar yapılırken denetimler de sıklaştırıldı.

Caddelerde, ara sokaklarda ve alışveriş merkezlerinde nerede bir kaçak göçmen bulunuyorsa gözaltına alınıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı vermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta NATO Zirvesi dönüşü yaptığı açıklamada düzensiz göçmenlerle mücadele mesajı vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımız düzensiz göçmenler konusundaki değişikliği kısa sürede hissedecek." vurgusu yapmıştı.

Mücadele sıklaştırıldı

Bu çerçevede atılan adımlar ise sıklaştırıldı.

İstanbul'un 39 ilçesi adeta göçmenlere kapatıldı.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2022 yılı verilerine göre Türkiye’de 5 milyon 400 bin yabancı uyruklu şahıs yaşıyor.

İstanbul genelinde yabancılara oturum izni durduruldu

1 milyon 294 bin yabancıyla başı çeken İstanbul’da her geçen gün artan göç dalgası ve sorunlarına yönelik çözüm çalışmaları sürerken, alınan yeni kararla artık zorunlu haller dışında yabancı uyruklu şahıslara "oturum" izni durduruldu.

Resmi nüfusu 15 milyon 908 bin, dinamik nüfusu ise 20 milyon olarak tahmin edilen mega kentte Ekim 2022 itibariyle İçişleri Bakanlığı’nca 10 ilçede uygulamaya konulan yabancı şahıslara oturum izni verilmemesi uygulaması, geçtiğimiz Mart ayında bakanlıkça 39 ilçeye kaydırıldı.

İkamet izinleri ikinci bir karara kadar verilmeyecek

Can güvenliği, sağlık, eğitim ve uluslararası ticaretten kaynaklı hak gibi zorunlu hallerin haricinde oturum izninin durdurulduğu mega kentte, 7 Ekim 2022 tarihinde bakanlıkça alınan kararla yabancılara ikamet izinleri ikinci bir karara kadar verilmeyecek.

Resmi nüfusunun yaklaşık 8’de birinin (2 milyon 174 bin 766) kendi kütüğüne kayıtlı olduğu İstanbul’da, gayrimenkul edinimiyle vatandaşlık kazanan yabancıların haricinde İl Göç İdaresi’nin bir yıl önceki rakamlarına göre şehirde yaşayan 1 milyon 294 bin 124 yabancı uyruklu insan da nüfusun yüzde 8’ine tekamül ediyor.

Suriyeliler başı çekiyor

İstanbul’un yabancı nüfusu içerisinde yine resmi rakamlara göre 535 bin 25 kişiyle Suriyeliler başı çekiyor.

Seyreltme politikası sürüyor

Son 2 hafta içerisinde çoğunluğu Suriyeli 5 binin üzerinde düzensiz göçmeni yakalayıp geri gönderme merkezlerine gönderen İstanbul polisinin, kaçak göçmen şebekelerine yönelik operasyonları sürüyor.

Resmi rakamlara göre 5 milyon 400 bin, gayri resmi rakamlara göre ise 7 milyona yakın yabancı uyruklu insanın yaşadığı Türkiye’de, son dönemlerde yaşanan yerli yabancı çatışmaları ile gettolaşmanın önüne geçmek içinse İçişleri Bakanlığı’nca geçtiğimiz yıl yürürlüğe sokulan "seyreltme politikası" doğrultusundaki çalışmalar da devam ediyor.

Ev kiralayanlara da ceza

İstanbul’da kaçak ve yasa dışı şekilde ev kiraya verenlerle, kaçak göçmen barındıran otel ve müesseselere yönelik para ve mühürleme cezasının yanı sıra hapis cezaları da başladı.

Bu yıl başından itibaren yapılan çalışmalarda kontratsız ve yasadışı şekilde 15 günün altında günübirlik ve haftalık olarak kaçak göçmenlere ev kiraya veren ve barındıran şahıslara yönelik yapılan 29 ayrı operasyonda gözaltına alınan 51 şahıstan her bir şahsa 26 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Aynı suçu 3 defa üst üste işlemeleri halinde otelleri için ruhsat iptali, evleri için ise süresiz mühürleme cezası uygulanacak olan bu 51 şahıstan 4’ü tutuklanırken 6’sı hakkında adli kontrol uygulandı.