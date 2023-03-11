İstanbul genelinde yağmur etkili oluyor İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkilerken barajlara can suyu olması bakımından İstanbulluları sevindirdi.

Yağmur İstanbul'a ulaştı.

Günlerdir Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD’dan yapılan uyarılardan sonra şehrin hemen her noktasında yağış kendini gösterdi.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağmur, bazı ilçelerde aralıklarla devam ederken bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi.

Trafik çileye dönüştü

Özellikle sabah trafiği yağmurla birlikte çileye dönüşürken birçok noktada kazalara neden oldu.

Bahçelievler Yenibosna'da ani bastıran yağışa yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için sığınacak yer aradı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar durak ve ağaç altlarına sığındı. Yağış nedeniyle trafikte de yoğunluk oluştuğu görüldü.

Taksim'de şiddetli rüzgar

Taksim Meydanı'nda şiddetli rüzgarla birlikte yağmura hazırlıksız yakalananlar kaçacak yer aradı.

Beşiktaş Arnavutköy Sahili ve çevresinde de fırtına ve yağmur etkili oldu. Kıyıya bağlı olan tekneler rüzgar nedeniyle oluşan dalgalarda sallandı. Sahilde yürüyüşe çıkan bazı vatandaşlar yağmur ve fırtına nedeniyle güçlükle ilerledi.

Bazı vatandaşlar yağmurda ıslanmamak için otobüs duraklarına sığındı. Balıkçılar ise olumsuz hava şartlarına rağmen sahilde balık tutmaya çalıştı.

Barajlara can suyu

Olumsuzlukaların yanında yağmur boşalan barajlar için ise umut verici oldu.

Kış mevsimini yeterli yağış almadan geçiren İstanbul barajlarında alarm ciddi boyutlara ulaşmış, su seviyeleri kriz denebilecek seviyelere düşmüştü.

Bu yağmurlarla birlikte doluluk oranında artış bekleniyor.

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