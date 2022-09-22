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    İstanbul, güne sağanak yağış ile başladı

    Megakent'te beklenen sağanak yağmur, gece saatlerinde etkili olmaya başladı.
    • 22.09.2022 - 08:40
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    İstanbul, güne sağanak yağış ile başladı

    Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında düşüşler etkili olmaya başladı.

    Meteoroloji ve AFAD tarafından ise uyarılar yapıldı.

    Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.

    Sabah saatlerinde yağış etkili oldu

    İHA'nın haberine göre; gece saatlerinde yağan yağmur sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam etti.

    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde vatandaşlar yağan yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.

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    İstanbul, güne sağanak yağış ile başladı #4


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