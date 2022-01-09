Yoğun sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler köprüsü neredeyse görünmez hale gelirken, araç trafiğinde ise görüş mesafesi düştü.

İstanbul’da gece boyunca devam eden yoğun sis sabah saatlerinde de etkili olmaya devam etti.

KÖPRÜ GÖRÜNMEZ HALE GELDİ

Sabahın ilk ışıklarıyla 15 Temmuz şehitler köprüsü sisten görünmeyecek hale geldi.

SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Sisin etkisiyle TEM Otoyolu'nda görüş mesafesi düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul güne sisle uyandı ViDEO