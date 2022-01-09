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    İstanbul güne sisle uyandı

    Yoğun sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler köprüsü neredeyse görünmez hale gelirken, araç trafiğinde ise görüş mesafesi düştü.
    • İHA
    • 09.01.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 09.01.2022 - 09:34
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    İstanbul güne sisle uyandı

    İstanbul’da gece boyunca devam eden yoğun sis sabah saatlerinde de etkili olmaya devam etti.

    KÖPRÜ GÖRÜNMEZ HALE GELDİ

    Sabahın ilk ışıklarıyla 15 Temmuz şehitler köprüsü sisten görünmeyecek hale geldi.

    SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

    Sisin etkisiyle TEM Otoyolu'nda görüş mesafesi düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.

    İstanbul güne sisle uyandı ViDEO

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    İstanbul güne sisle uyandı #2

    İstanbul güne sisle uyandı #3

    İstanbul güne sisle uyandı #4

    İstanbul güne sisle uyandı #5


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