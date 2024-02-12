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İstanbul güne yağmurla başladı! Trafik durma noktasına geldi

İstanbul güne yağmurla başladı! Trafik durma noktasına geldi Haftanın ilk okul ve iş gününde İstanbul'da sağanak yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e kadar ulaştı.