İstanbul'da sabahın erken saatlerinde sağanak yağış etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) İstanbul için yaptığı uyarılarının ardından Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, bölgesel olarak etkili olurken trafik yoğunluğu yüzde 58'lerde seyrediyor.

İstanbul güne yağmurla uyandı

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yaptı.