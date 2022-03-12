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    İstanbul güneşli havayı salı günü görecek

    Kar yağışının etkili olduğu İstanbul, Aybar kar fırtınası altında 2 gün daha geçirecek. Güneş yüzünü salı günü gösterecek.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2022 - 21:38
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    İstanbul güneşli havayı salı günü görecek

    İstanbul son 35 yılın en yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin edilen dönemine girdi.

    Hafta başından bu yana devam eden kar yağışı yerini, bugün akşam saatleri itibarıyla Aybar kar fırtınasına bıraktı.

    AYBAR UYARILARI DOĞRU ÇIKTI, İSTANBUL KARA TESLİM

    Türkiye'ye, fırtınanın günler önce adı geldi.

    Vatandaşlar Aybar fırtınası ile tanıştı. Günler öncesinde önlemler alındı ve uyarılar yapılmaya başlandı.

    10-14 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye'yi etkilemesi beklenen Sibirya üzerinden gelen kar yağışlı ve fırtınalı soğuk hava dalgasına Aybar ismi verildi.

    İstanbul güneşli havayı salı günü görecek #1

    SON 35 YILIN EN YOĞUN KARI

    Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre görkemli, gösterişli ve heybetli anlamlarına gelen Aybar nedeniyle 35 yılın en yoğun kar yağışının yaşanması bekleniyor.

    İstanbul güneşli havayı salı günü görecek #2

    2 GÜN DAHA ETKİ EDECEK

    Bu gök gürültülü ve şiddetli yağış İstanbulluları özellikle akşam saatlerindeki trafikte zorlamaya başlarken fırtına 2 gün daha devam edecek.

    Pazar ve Pazartesi gününü de kar fırtınası altında geçirecek İstanbullular salı günü güneşi görecek.

    Şiddetli karlı havanın etkisi Karadeniz, İç anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkisini sürdürmeye devam edecek.

    İstanbul güneşli havayı salı günü görecek #3

    5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

    İstanbul güneşli havayı salı günü görecek #4

    İstanbul güneşli havayı salı günü görecek #5

    İstanbul güneşli havayı salı günü görecek #6

    İstanbul güneşli havayı salı günü görecek #7

    İstanbul güneşli havayı salı günü görecek #8


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