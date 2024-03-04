DHA
İstanbul'da günlerdir devam eden sis, bu sabah da devam etti.
Sabah saatlerinde işine ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşları yoğun sis karşıladı.
İstanbul Boğazı’nda günün ilk saatleri itibarıyla etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Gemiler düdük çalarak ilerledi
Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin, çarpışma riskine karşın sürekli olarak düdük çaldığı görüldü.
Köprü gözden kayboldu
Boğaz'ı tamamen kaplayan yoğun sis nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü tamamen gözden kayboldu.
Geçen hafta sis ve pus trafiği olumsuz etkiledi
Geçtiğimiz günlerde de yoğun sisin etkisi altında olan Megakent'te, sürücülerin görüş mesafesinin düşmesi üzerine trafikte yoğunluk yaşanırken vapur seferleri iptal edilmişti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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