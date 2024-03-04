Haberler



Gündem



İstanbul günlerdir yoğun sis altında! İstanbul Boğazı'nda göz gözü görmüyor

İstanbul günlerdir yoğun sis altında! İstanbul Boğazı'nda göz gözü görmüyor Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis İstanbul Boğazı'nı etkisi altına alırken, gemiler birbirine çarpmamak için sürekli olarak düdük çaldı.