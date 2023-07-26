İstanbul Halk Ekmek'ten zam! Ekmeğin fiyatı 5 TL oldu... İBB'ye bağlı Halk Ekmek, fiyatlarda zam uygulamasına gitti. Yüzde 66 zammın yapıldığı ekmeğin fiyatı 3 TL'den 5 TL'ye çıktı

ensonhaber.com

Türkiye'nin gündemini oluşturan konulardan biri zamlar...

Her geçen gün duyulan zam haberlerine bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Halk Ekmek zam listesini yayınladı.

Megakentte ekmeğe yüzde 66 zam uygulandı.

Ekmek 5 TL oldu

Buna göre 250 gram normal ve kepekli ekmeğin fiyatı 3 TL'den 5 TL'ye çıktı.

Zam, 27 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak.

Günlük tüketim ürünlerinden bazılarının yeni fiyatı ise şu şekilde;

Organik tam buğday ekmeği: 25 TL

Tam buğday ekmeği: 20 TL

Çok tahıllı ekmek: 22,5 TL

Çavdarlı ekmek: 20 TL