İstanbul halkı, güne sisle uyandı

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kentteki sis manzarası kameralara yansıdı. Görüş mesafesi düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sisli hava, İstanbul'u etkisi altına aldı.

Kentte oluşan yoğun sis, günlük hayatı olumsuz etkilerken, kimi vatandaşlar bu anları ölümsüzleştirdi.

Etkisini devam ettiren sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

İSTANBUL'DA YOĞUN SİS

İstanbul Boğazı'nın çevresindeki Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Kadıköy başta olmak üzere Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Zeytinburnu ile Bakırköy gibi ilçelerde yoğun sis görüldü.

KIZ KULESİ NEREDEYSE GÖZDEN KAYBOLDU

Anadolu Yakası D-100 ve TEM'de bazı noktalarda zaman trafik yoğunluğu oluşurken, kentin simgelerinden olan Kız Kulesi'nin sis içinde adeta kaybolduğu görüldü.

Üsküdar sahil yolunda Kız Kulesi’ni izlemeye gelen vatandaşların ise sis yüzünden yürümekte zorluk çektiği görüldü.

İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis ViDEO

GÖRÜŞ MESAFESİ AZALDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü neredeyse görünmez hale gelirken, araç trafiğinde ise görüş mesafesi düştü.

Öte yandan İstanbul Boğazı, etkili olan sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

GEMİ GEÇİŞLERİ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 10.35'te çift yönlü askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kız Kulesi siste kayboldu ViDEO

ŞEHİR HATLARI'NIN AÇIKLAMASI

Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada ise "Değerli yolcularımız, İstanbul Boğaz'ında oluşan yoğun sis nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Yakası'nda sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yanı sıra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametiyle D-100 karayolu Maltepe ve Kartal bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşandığı kaydedildi.

İSTANBUL'UN TARİHİ SEMBOLLERİ SİS ALTINDA

İstanbul'un tarihi sembolleri Galata Kulesi, Ayasofya Camisi, Sultanahmet Camisi, Süleymaniye Camisi, Ortaköy Camisi, Dolmabahçe Sarayı, Çamlıca Camisi sis altında kaldı.