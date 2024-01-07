Türkiye yerel seçimler için sandığa gidiyor.
Bir yanda partilerin ittifak arayışları devam ederken AK Parti ise adaylarına odaklandı.
Bu süreçte Ensonhaber olarak yaptığımız sokak röportajlarında halka, "AK Parti'nin İstanbul adayının kim olmasını istersiniz?" sorusunu yönelttik.
Ortak isim Murat Kurum oldu
İstanbul halkının aynı ismi beklediği görüldü.
Vatandaşlar mikrofona, "Murat Kurum'un aday olmasını istiyorum." yanıtını verdi.
Bakanlık dönemindeki çalışmalarıyla halkın gönlünü fetheden Kurum'un ismi, tüm röportajlarda ön plana çıktı.
"İstanbul Muradına kavuşacak"
Halkın isteği ise gerçekleşti. Bugün düzenlenen aday tanıtım programında 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin adayları açıklandı.
İstanbul için de Murat Kurum'un ismi resmen ilan edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güzel İstanbulumuzu Muradına kavuşturacak" sözleriyle mesaj verdi.
Dün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kurum'a adaylığı tebliğ edilmişti.
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