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İstanbul halkının istediği oldu: AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum!

İstanbul halkının istediği oldu: AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum! Haftalardır süren AK Parti İBB aday belirleme sürecinde yapılan tüm sokak röportajlarında adı öne çıkan Murat Kurum'un adaylığı bugün yapılan aday tanıtım toplantısı ile resmiyet kazandı.