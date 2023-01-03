İstanbul Havalimanı 2022'de Avrupa'nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 2022 detaylı raporuna göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1156 uçuşla yıl genelinde Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini bırakmıyor...

Daha önceki verilere göre Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından olan İstanbul Havaalanı'nın 2022 verileri açıklandı.

2022'nin verileri yayınlandı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (EUROCONTROL) 2022 yılı uçuş rakamlarını yayınladı.

EUROCONTROL, Avrupa havalimanları ve havayolu trafiğine yönelik detaylı raporunu yayınladı.

Yine zirvede

Kovid-19 salgının başlangıç tarihi olan 2019 yılı ile karşılıklı değerlendirmenin yapıldığı rapora göre, bin 156 uçuşla İstanbul Havalimanı ilk sırada yer aldı.

Bin 140 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ikinci olurken, Paris Charles De Gaulle Havalimanı ise bin 122 uçuşla üçüncü, bin 48 uçuşla Almanya'nın Frankfurt Havalimanı dördüncü oldu.

Pandemi öncesi uçuş rakamlarını yakalayan tek havalimanı

2022 yılını bin 156 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde tamamlayan İstanbul Havalimanı, Avrupa havalimanları içerisinde pandemi öncesi uçuş rakamlarını yakalayan tek havalimanı oldu.