İstanbul Havalimanı, Avrupa'da hava trafiğinde zirveye çıktı 25-31 Mart dönemini kapsayan hava trafik istatistiklerine göre İstanbul Havalimanı günlük bin 328 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

DHA

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın zirvesindeki yerini korumaya devam ediyor...

Günlük rekor uçuş sayısıyla sık sık gündem olan havalimanı, yeni bir rekora daha imza attı.

Konuya ilişkin veriler, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL) tarafından açıklandı.

Türkiye altıncı sırada

Raporda, "25 – 31 Mart 2024" dönemi hava trafik istatistikleri yer aldı.

Hava trafik verilerine göre Türkiye, günlük ortalama 2 bin 603 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada.

Günlük ortalamada zirvede

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı ise günlük ortalama 1328 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

Türk Hava Yolları ise belirtilen dönemde en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında bin 319 uçuş ile 3’üncü sırada yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)