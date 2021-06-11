İstanbul Havalimanı, Avrupa'da zirveyi koruyor

İstanbul Havalimanı, dün gerçekleştirilen 686 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle nedeniyle uzun süredir aksayan hava trafiği eski günlerine dönüyor.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre, İstanbul Havalimanı, 10 Haziran'da icra edilen 686 uçuşla Avrupa havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

AVRUPA'DA ZİRVEYİ BIRAKMADI

İstanbul Havalimanı'nı, 640 uçuşla Frankfurt, 623 uçuşla Amsterdam havalimanları takip etti.

Paris Charles de Gaulle Havalimanı 616 uçuşla dördüncü, 562 uçuşla Madrid Barajas Havalimanı beşinci, 503 uçuşla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı altıncı oldu.

Rapora göre, 16 bin 777 uçuşun gerçekleştiği dün, 3 Eylül 2020'den bu yana en yoğun perşembe olarak kayıtlara geçti.