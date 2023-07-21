İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğunu Havacılık alanında atılıma geçen Türkiye'deki havalimanları çeşitli alanlarda rekorlar kırmaya devam ediyor. İstanbul Havalimanı Avrupa'da en yoğun, Antalya Havalimanı ise yoğunlukta 7'nci sırada geldi.

AA

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın 10-16 Temmuz tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayınlandı.

Raporda üst sıralarda Türkiye'den iki havalimanı yer aldı.

Bu rapora göre, İstanbul'da bulunan üç havalimanından kapasite olarak en büyüğü olan ve son açılan İstanbul Havalimanı'nın, Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğu açıklandı.

10-16 Temmuz'da günlük ortalama 1.487 uçuş gerçekleştirildi

İstanbul Havalimanı, 10-16 Temmuz'da günlük ortalama 1.487 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1.395 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1.340 uçuşla Paris Charles De Gaulle havalimanları izledi.

Antalya Havalimanı, yedinci sırada

Antalya Havalimanı ise günlük 1.018 uçuş ortalamasıyla yedinci sırada yer aldı.