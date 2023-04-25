İstanbul Havalimanı da seçime hazır: Sandıklar kuruldu Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimlerine İstanbul Havalimanı hazır hale getirildi. Yurt dışına kayıtlı seçmenler havalimanında perşembe saat 08.00'dan itibaren oy kullanabilecekler.

DHA 14 Mayıs seçimlerine yönelik hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda Türkiye’nin en önemli sınır kapısı olan İstanbul Havalimanı’nda da hazırlıklar tamamlandı. Havalimanında dış hatlar terminali gelen ve giden yolcu katlarında sandıkların kurulacağı alanlar belirlendi. Sandıklar kuruldu, kabinler yerleştirildi Bugün ise sandık kurulumları yapılarak çalışmalar sona erdi. Gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri 27 Nisan Perşembe günü saat 08.00'da başlayacak. Böylelikle oy kullanma kabinleri de havalimanına yerleştirildi. 12 sandıkta oy kullanılacak Yurtdışı kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek. Gümrük kapılarında perşembe günü başlayacak oy verme işlemleri 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'a kadar devam edecek.