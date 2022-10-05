Condé Nast Traveler dergisinin kendi okuyucuları arasında yaptığı ve 240 bin kişinin oy kullandığı ankette İstanbul Havalimanı, dünyanın en iyi havalimanı seçildi.

Türkiye'nin en büyük yatırımlarından biri olan İstanbul Havalimanı, dünyanın zirvesinden düşmüyor.

Özellikle koronavirüs salgını ile birlikte dünyada havaalanlarında yer hizmetlerinin personel eksikliği nedeniyle aksaması ile krize giren havacılık sektörüne karşı Türkiye gelişmeye devam ediyor.

Merkezi New York ve Londra'da bulunan 32 ülkede yayın yapan Condé Nast Traveler dergisinin okuyucuları arasında yapılan dünyanın en iyi havalimanı konulu anket sonuçlandı.

İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi havalimanı seçildi



240 bin okuyucunun katıldığı ankette İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi havalimanı olurken, ikinci sırada Singapur Changi Havalimanı, üçüncü sırada Güney Kore'deki Seul Incheon Havalimanı yer aldı.

İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, dünyanın en iyi havalimanı unvanını havalimanında düzenlenen bir etkinlikle kutladı.





"Bugün İstanbul Havalimanı, bayrak taşıyıcımız"



Törende bir konuşma yapan Kadri Samsunlu, "Bugün İstanbul Havalimanı, bayrak taşıyıcımız Türkiye'nin en büyük markası Türk Hava Yolları beraber kendisi de bir marka olma yolunda ilerliyor. Condé Nast Traveler okuyucularının seçim anketini önemsiyoruz. Buradaki seçiciler, bu dergiyi okuyan ve sosyal medyadan takip eden kişilerden oluşuyor. Bu seçimde 240 bin kişi oy attı. Bunun sonucunda geçen sene ikinci olduğumuz listede bu sene dünyanın en iyi havalimanı olduk. Dergi New York ve Londra merkezi 32 ülkede faaliyet gösteren tüm dünyada aylık 5 milyon dergi okurunun yanı sıra dijital alanda 16 milyon kişiye ulaşın büyük bir medya kuruluşudur." dedi.





"Sene sonunda 60 milyon yolcuya ulaşacağız"

Tam kapasite ile hizmet verdikten bir sene sonra pandemi ile karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Samsunlu, "Pandemi bu projenin nazarı oldu. Açıldıktan bir süre sonra pandemiye yakalandı. O dönemde gerek bizim gerekse bayrak taşıyıcımızın Türk Hava Yolları'nın çevik yaklaşımının faydalarını bütün bu süreçte gördük. Bugün hem biz hem Türk Hava Yolları hem dirençli hava yolu hem dirençli havalimanı olarak Avrupa'da en önlerde yer buluyoruz. Bunun yanında da bu sene yazın Avrupa'da yaşanan ciddi gecikmelerde bizden kaynaklanan bir sorun olmadığı için etkilenmedik. Bugün itibariyle yaklaşık 300 bin uçuşa geldik 48 milyon yolcuyu geçtik, sene sonunda 60 milyon yolcuyu aşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en iyi 10 havalimanı

10. Helsinki (HEL). 78.63

9. Hong Kong (HKG). 79.06

8. Dubai (DXB). 79.18

7. Doha Hamad International (DOH). 80.75

6. Abu Dhabi (AUH). 81.58

5. Tokyo Haneda (HND). 81.67

4. Zurich (ZRH). 82.04

3. Seoul Incheon (ICN). 82.82

2. Singapore Changi (SIN). 83.61

1. Istanbul (IST). 87.30