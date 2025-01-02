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Haber Merkezi

Havalimanlarında yolculuk öncesi bir şey yemek isteyenler, oldukça yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalıyor.

Yiyecek ve içeceklerin fiyatlarının normale göre daha yüksek seyrediyor olması vatandaşların tepkisini çekiyor.

Dünyanın dört bir yanında yaşanan bu sorunla ilgili İtalyan gazetesi Corriera della Sera'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

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Buna göre Corriera della Sera, dünyanın birçok ülkesini içeren çalışmasında havalimanlarında satın alınan bir kahve, pet şişe su, cappuccino, kruvasan ve sandviç fiyatlarını listeledi.

Yayınlanan tabloda söz konusu harcamaların toplam tutarı 16.5 euroyu aşan İstanbul Havalimanı, listenin zirvesine yerleşti.

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Yine haberde; kahveden suya, sandviçten kruvasana kadar pek çok ürünün fiyatı ‘rekor’ olarak yer aldı.

Londra'da ise aynı ürünlerin toplam tutarının 7 euro olduğu görüldü.

Diğer yandan Berlin, Frankfurt ve Brüksel gibi büyük havalimanlarında dahi fiyatların İstanbul'un çok altında kaldığı haberde verildi.

Özellikle Palermo Havalimanı'nda bir kahvenin 1,50 euro, cappuccinonun 2 euro ve kruvasanın 2 euro gibi uygun fiyatlara satıldığı görüldü.