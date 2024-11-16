Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 4-10 Kasım dönemini kapsayan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1359 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu belirten Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'mız Londra, Amsterdam ve Paris gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu. Dünya genelindeki küresel ölçekli 25 havalimanı içinde ise ortalama 686 günlük uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'mız 9'uncu sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA EN YOĞUN HAVA TRAFİĞİNE SAHİP 6'NCI ÜLKE

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin, günlük ortalama 2 bin 815 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığı bilgisini verdi.

TÜRK HAVA SAHASINDA UÇUŞ BAŞINA SADECE 0,5 DAKİKANIN ALTINDA GECİKME

Türk hava sahasının uçuş başına sadece 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresiyle Avrupa'nın en verimlisi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Fransa'nın Paris kentinin 1,9 dakikayla en yüksek gecikme yaşayan hava sahası olarak liste başında yer aldığını bildirdi.

GECİKMENİN EN YOĞUN MEYDANA GELDİĞİ YERLER

Uraloğlu; Sevilla'nın (İspanya) 1,3 dakika, Lizbon'un (Portekiz) 0,9 dakika ve Barselona'nın (İspanya) 0,6 dakikayla gecikmenin en yoğun meydana geldiği diğer saha kontrol merkezlerinden olduğunu kaydetti.