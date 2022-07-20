İstanbul Havalimanı günlük bin 333 uçuşla Avrupa'da zirvede yer aldı

Hizmete girdiği günden itibaren kısa süre içinde birçok rekora imza atan İstanbul Havalimanı, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), 13-19 Temmuz’u kapsayan haftaya ilişkin verileri açıkladı.

Açıklanan verilere göre İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

Bin 333 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Buna göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 333 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı seçildi.

Türkiye, Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip 6'ncı ülke seçildi

Raporda, Türkiye'nin, günlük ortalama 3 bin 526 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6’ıncı sırada yer aldığı belirtildi.

Antalya Havalimanı 7'nci sırada yer aldı

İstanbul Havalimanı'nı, Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından olan Antalya Havalimanı, günlük ortalama 937 uçuş ile takip ederek 7'nci sırada yerini aldı.

Küresel çapta en yoğun 8'inci havalimanı

İHA'nın aktarımına göre; öte yandan İstanbul Havalimanı küresel çapta en yoğun 8'inci havalimanı olarak öne çıkarken, Antalya Havalimanı ise küresel çapta en yoğun 40 havalimanı içerisinde yer aldı.

Konuya ilişkin olarak uçuş verileri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün(SHGM)) resmi internet sitesinden de paylaşıldı.