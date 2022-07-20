Petrol
105.81
-1.43%
Euro
17.974
0.03%
Dolar
17.5836
0.14%
Altın
966.21
0.00%
Borsa
2518
0.63%
Bitcoin
420.575
8.01%
BTXN Coin
7.48
1.21%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    İstanbul Havalimanı günlük bin 333 uçuşla Avrupa'da zirvede yer aldı

    Hizmete girdiği günden itibaren kısa süre içinde birçok rekora imza atan İstanbul Havalimanı, adından söz ettirmeye devam ediyor.
    • 20.07.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 16:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul Havalimanı günlük bin 333 uçuşla Avrupa'da zirvede yer aldı

    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), 13-19 Temmuz’u kapsayan haftaya ilişkin verileri açıkladı.

    Açıklanan verilere göre İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

    Bin 333 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

    Buna göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 333 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı seçildi.

    İstanbul Havalimanı günlük bin 333 uçuşla Avrupa da zirvede yer aldı #1

    Türkiye, Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip 6'ncı ülke seçildi

    Raporda, Türkiye'nin, günlük ortalama 3 bin 526 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6’ıncı sırada yer aldığı belirtildi.

    Antalya Havalimanı 7'nci sırada yer aldı

    İstanbul Havalimanı'nı, Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından olan Antalya Havalimanı, günlük ortalama 937 uçuş ile takip ederek 7'nci sırada yerini aldı.

    İstanbul Havalimanı günlük bin 333 uçuşla Avrupa da zirvede yer aldı #2

    Küresel çapta en yoğun 8'inci havalimanı

    İHA'nın aktarımına göre; öte yandan İstanbul Havalimanı küresel çapta en yoğun 8'inci havalimanı olarak öne çıkarken, Antalya Havalimanı ise küresel çapta en yoğun 40 havalimanı içerisinde yer aldı.

    Konuya ilişkin olarak uçuş verileri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün(SHGM)) resmi internet sitesinden de paylaşıldı.

    İstanbul Havalimanı günlük bin 333 uçuşla Avrupa da zirvede yer aldı #3

    İstanbul Havalimanı günlük bin 333 uçuşla Avrupa da zirvede yer aldı #4


    İlginizi Çekebilir

    Metaverse ile oynayarak zengin olun
    Metabot

    Metaverse ile oynayarak zengin olun

    Muğla'da muhtar tankerle su dağıttı
    İç Haber

    Muğla'da muhtar tankerle su dağıttı

    Tesla, elektrikli otomobil satışlarında lider
    Otomobil

    Tesla, elektrikli otomobil satışlarında lider

    Görüş Bildir