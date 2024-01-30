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İstanbul Havalimanı ocak ayında Avrupa'nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı ocak ayında Avrupa'nın zirvesinde Eurocontrol'un yeni yılın ilk ayı verilerine göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 301 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.