İstanbul Havalimanı ocak ayında Avrupa'nın zirvesinde

Türkiye'nin dev yatırımlarından olan İstanbul Havalimanı, ülkeyi havacılık sektöründe önemli bir aktarma merkezi yaparak kısa sürede dikkatleri üzerine çekti..
Hizmete girmesinin ardından kısa süre içinde peş peşe birçok rekora imza atan İstanbul Havalimanı'nın başarılı grafiği devam ediyor.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı EUROCONTROL, 15-21 Ocak tarihleri arasındaki Avrupa Havacılık Raporunu yayımlandı.
Ocak ayı rekoru: Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 301 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
Londra Heathrow Havalimanı ise ikinci sırada yer aldı
İstanbul Havalimanı'nı, günlük ortalama bin 164 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı ile bin 103 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı izledi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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