İstanbul Havalimanı ocak ayını zirvede tamamladı

AA

İstanbul Havalimanı'ndan bir başarı daha.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 1 Ocak-1 Şubat dönemine ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" verileri yayınlandı.

OCAK AYINDA DA ZİRVEYİ KAPTIRMADI

Buna göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1427 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1296 uçuşla Londra Heathrow, 1221 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1181 uçuşla Paris- Charles De Gaulle ve 1127 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.