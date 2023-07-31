İstanbul Havalimanı, son haftanın Avrupa'da en yoğunu oldu İstanbul Havalimanı, 17-23 Temmuz'da günlük ortalama 1472 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak zirveye çıktı.

AA İstanbul Havalimanı, rekorlara doymuyor. Avrupa'nın aktarma merkezi olarak tanımlanan havalimanı, yolcu sayılarıyla dikkat çekiyor. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın 17-23 Temmuz tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayınlandı. Avrupa'nın en yoğunu Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1472 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1385 uçuşla Paris Charles De Gaulle, 1339 uçuşla Frankfurt havalimanları izledi.