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    İstanbul Havalimanı yine Avrupa’nın zirvesinde

    İstanbul Havalimanı, yılın ilk 7 ayında 16 milyon 292 bin 907 yolcuya hizmet vererek ilk sırada yer aldı.
    • İHA
    • 24.09.2021 - 14:49
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 15:16
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    İstanbul Havalimanı yine Avrupa’nın zirvesinde

    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) 2021 yılı 7 aylık verilerine göre Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı, bu süreçte 16 milyon 292 bin 907 yolcuya hizmet verdi.

    İSTANBUL HAVALİMANI ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

    Listede dördüncü sırada yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı 11 milyon 825 bin 342, onuncu sırada yer alan Antalya Havalimanı ise 8 milyon 113 bin 438 yolcu sayısına ulaştı.

    İstanbul Havalimanı yine Avrupa’nın zirvesinde #1

    "YILIN İLK 7 AYINDA EN YOĞUN HAVALİMANI LİSTESİNDE 3 HAVALİMANIMIZ VAR"

    Konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Avrupa'da yılın ilk 7 ayında en yoğun havalimanı listesinde 3 havalimanımız yer aldı. 1. İstanbul Havalimanı, 4. İstanbul Sabiha Gökçen Havaliman, 10. Antalya Havalimanı. Havacılığımızın Avrupa'nın zirvesindeki şanlı günlerine geri dönmesine katkı sağlayan başta fedakar mesai arkadaşlarım olmak üzere, Türk havacılığının tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum." dedi.

    İstanbul Havalimanı yine Avrupa’nın zirvesinde #2

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