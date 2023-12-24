İstanbul Havalimanı yine Avrupa’nın zirvesinde... Günlük ortalama 1296 uçuş! Türkiye yüzyılının öncü eserlerinden İstanbul Havalimanı 4-10 Aralık tarihlerinde günlük ortalama 1296 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

AA

Türkiye’nin son yıllarda hizmete aldığı yenilikçi ulaşım yatırımlarının başında yer alan İstanbul Havalimanı yolcu yoğunluğu ile dikkat çekiyor.

İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1296 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

Avrupa'nın en büyüğü

Dünyanın en büyük 7.havalimanı Avrupa’nın ise en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı yolcu trafiği ile dikkat çekiyor.

Günlük ortalama 252 bin 364 yolcu kapasitesi olan İstanbul Havalimanı bu alanda Avrupa’nın bir çok havalimanını geri bıraktı.

En yoğun havalimanı

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 4-10 Aralık tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandığı rapora göre İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1286 uçuşla Londra Heathrow, 1251 uçuşla Amsterdam Schiphol ile 1217 uçuşla Paris Charles de Gaulle havalimanları izledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)