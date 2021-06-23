İstanbul Havalimanı'na, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılacak

Havalimanına açılması planlanan lise için protokol imzalandı. 30 öğrenci kapasiteli lise, uçak bakımı ve ulaştırma hizmetleri alanında eğitim verecek.

İstanbul Havalimanı'nda, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılması için ilk adım atıldı, protokol bugün imzalandı.

Lise; İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İGA Havalimanı İşletmesi ve Türk Hava Yolları'nın destekleriyle kurulacak.

EĞİTİM VERECEĞİ ALANLAR BELLİ OLDU

İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi , İGA Havalimanı İşletmesi ve Türk Hava Yolları arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı.

Açılacak olan lise; İstanbul Havalimanı yerleşkesi içerisinde öncelikle Uçak Bakım alanı olmak üzere Ulaştırma Hizmetleri ve Yiyecek İçecek Hizmetleri alanlarında teknik hazırlık + 4 yıl yatılı eğitim verecek.

30 ÖĞRENCİ KAPASİTESİ

30 öğrenci kapasiteli lisede; İL MEM, YTÜ, HKÜ, İGA ve THY Teknik destekleriyle iki yabancı dil bilen, son teknolojik donanıma ve beceriye sahip, iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine uygun öğrenciler yetiştirilecek.

Aynı zamanda, lisenin THY Teknik desteği ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve dünya sivil havacılık otoritelerinin normlarına uygun olarak akreditasyonu sağlanarak "Tanınan Okul" statüsüne kavuşacak.

Okuldan mezun öğrencilerin, hem THY Teknik hem de uluslararası arenada istihdam edilebilmesi için gerekli yeterliklere sahip olması da sağlanacak.

"HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

Vali Ali Yerlikaya, protokolün imzalanmasının ardından eğitime verdikleri destekten dolayı YTÜ, HKÜ, İGA ve THY temsilcilerine teşekkür ederek; protokolün hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

İstanbul Valiliği’nde gerçekleştirilen protokol imza törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve İl Mili Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı.