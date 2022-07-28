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- İstanbul Havalimanı'nda 5G teknolojisi denenecek
İstanbul Havalimanı'nda 5G teknolojisi denenecek
4G teknolojisinden 10 kat daha hızlı olan 5G yüksek hızda veri iletim tabanı, Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda test edilecek.
- 28.07.2022 - 16:15
- Güncelleme : 28.07.2022 - 16:41
5G teknolojisi Türkiye'de ilk kez kullanılacak.
Türkiye'de hizmet veren 3 GSM operatörü, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı tanıtım töreniyle ilk kez 5G hızını İstanbul Havalimanı'nda yolcuların hizmetine sunacak.
İlk aşamada test amaçlı faaliyete geçecek 5G şebekesi ile cep telefonu bu teknolojiye uyumlu yolcular 5G hızını test edebilecek.
Telefonlarda ilk kez 5G ibaresi
İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcuların telefonlarında ilk kez "5G" ibaresi görülecek.
"10 kat daha hızlı"
Yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi olarak tanımlanan 5G teknolojisi, 4G'den 10 kat daha hızlı veri iletim hızına sahip.
Yüksek hızının en büyük avantajı olduğu 5G teknolojisi, gecikmeleri sıfıra indiriyor.