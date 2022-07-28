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İstanbul Havalimanı'nda 5G teknolojisi denenecek

İstanbul Havalimanı'nda 5G teknolojisi denenecek

4G teknolojisinden 10 kat daha hızlı olan 5G yüksek hızda veri iletim tabanı, Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda test edilecek.