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İstanbul Havalimanı’nda bayram dönüşü yoğunluğu

İstanbul Havalimanı’nda bayram dönüşü yoğunluğu Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul Havalimanı’nda dönüş yoğunluğu başladı. Kente dönen vatandaşlar ve ülkelerine dönmek için havalimanında yer alan yabancı turistler, yoğunluk yaşanmasına neden oldu.