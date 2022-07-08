Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun arttığı İstanbul Havalimanı’nda, açılıştan bu yana en yüksek uçuş ve yolcu sayısına ulaşılması bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilinin 15 Temmuz ile birleştirilerek 9 güne çıkarılması, en çok tatilcileri sevindirdi.

İstanbul Havalimanı’nın yaz sezonu yoğunluğuna, bayram tatilcileri de eklendi.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil merkezlerinde geçirmek isteyenler erken saatlerden itibaren havalimanına akın etti.

Yerli ve yabancı yolcular, güvenlik aramalarının ardından giriş yaptıkları terminal içinde havalimanı personeli tarafından yapılan yönlendirmelerle uçuş işlemlerini yaptırırken; bilet ve bagaj için de sıraya girdi.

Yurt dışına seyahat edecek yolcular, pasaport kontrolüne yönlendirildi.

Uçuş ve yolcu sayısında rekor bekleniyor

29 Ekim 2018'de açılışı gerçekleştirilen havalimanında bugün uçuş ve yolcu sayısında rekor bekleniyor.

DHA’nın haberine göre; iç ve dış hatlarda toplam bin 422 uçuşun gerçekleşmesi, yaklaşık 230 bin yolcunun da seyahat edeceği belirtildi.

İstanbul Havalimanı'nda, bayram rekoru VİDEO



Takviye personel görevlendirildi

Öte yandan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm önlemleri alırken, özellikle yolcu yoğunluğunun yaşanabileceği bagaj kontrol noktalarına ilave x-ray cihazları ile takviye personel koydu.