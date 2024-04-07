İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu! İlave seferlerde güncelleme 9 günlük Ramazan Bayramı'nı şehir dışında ya da yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk devam ediyor.

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DHA

Ramazan Bayramı'nı şehir ya da yurt dışında geçirmek isteyenler, İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşların yoğun talebinin ardından havalimanı personeli yolcuların sorun yaşamaması için gerekli önlemleri aldı.

9 günlük Bayram tatilini nedeniyle havayolu şirketleri 5-14 Nisan tarihleri arasında 85 ek sefer, Kıbrıs İzmir, İstanbul Sabiha Gökçen çıkışlı 132 ek sefer düzenleyeceğini açıklamıştı.

Havayolu şirketleri ayrıca taleplere göre ilave seferlerde güncelleme yapacaklarını bildirdi.

"Bilet fiyatları normal"

Bayram tatili öncesi bilet bulmakta sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Abdurrezak Alioğlu, "Ailemin yanına Silopi'ye gidiyorum. Biletimi bir ay önce aldım. Otobüs bileti tek gidiş Silopi'ye bin 300 lira iken, ben gidiş dönüş uçak biletini 2 bin 600 liraya aldım. Bence uçak bilet fiyatları gayet normal." dedi.

Yolculardan Ayhan Başar, Bayram tatili için Muş Bulanık'a gidiyorum. Biletleri gidiş dönüş olarak bir ay öncesinden aldın herhangi bir sıkıntı yaşamadım" diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)