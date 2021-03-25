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    İstanbul Havalimanı'nda bomba ihbarı paniği

    Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Almanya'ya sefer yapacak iki uçağına bomba ihbarı yapıldı.
    • DHA
    • 25.03.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 18:03
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    İstanbul Havalimanı'nda bomba ihbarı paniği

    Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'ndan Münih ve Stutgart'a sefer hazırlığı yapan iki yolcu uçağına bomba ihbarında bulunuldu.

    İhbar üzerine uçaklar güvenli alana alındı.

    Uçaklarda inceleme yapılıyor.

    AYRINTILAR GELECEK..

    İstanbul Havalimanı'nda bomba ihbarı paniği VİDEO

    İstanbul Havalimanı nda bomba ihbarı paniği #1

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