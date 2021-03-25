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İstanbul Havalimanı'nda bomba ihbarı paniği
Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Almanya'ya sefer yapacak iki uçağına bomba ihbarı yapıldı.
- DHA
- 25.03.2021 - 17:55
- Güncelleme : 25.03.2021 - 18:03
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'ndan Münih ve Stutgart'a sefer hazırlığı yapan iki yolcu uçağına bomba ihbarında bulunuldu.
İhbar üzerine uçaklar güvenli alana alındı.
Uçaklarda inceleme yapılıyor.
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İstanbul Havalimanı'nda bomba ihbarı paniği VİDEO