İHA

Kurban Bayramı tatilinin bitmesine sayılı saatler kaldı.

9 günlük tatili başka şehirlerde geçirmek isteyenler dönüşe geçti.

40 bin kapasiteli otopark doldu

İstanbul Havalimanı’nda ise dönüş yoğunluğu başladı.

Yoğun talep nedeniyle 40 bin araç kapasiteli otopark dolarken, bazı yolcular araçlarını park etmek için bir süre tur atmak zorunda kaldı.

Rekor uçuş bekleniyor

Öte yandan havalimanı yetkilileri dönüş yoğunluğu nedeniyle önlem alırken, İstanbul Havalimanı'nda bugün ve yarın tüm zamanların yolcu ve uçuş rekorunun kırılması bekleniyor.