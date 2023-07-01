İstanbul Havalimanı'nda dönüş yoğunluğu başladı Tatilinin son günleri yaşanırken İstanbul Havalimanı’nda dönüş yoğunluğu başladı. Açık ve kapalı olmak üzere 40 bin araç kapasiteli İstanbul Havalimanı otoparkı da doldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Kurban Bayramı tatilinin bitmesine sayılı saatler kaldı. 9 günlük tatili başka şehirlerde geçirmek isteyenler dönüşe geçti. 40 bin kapasiteli otopark doldu İstanbul Havalimanı’nda ise dönüş yoğunluğu başladı. Yoğun talep nedeniyle 40 bin araç kapasiteli otopark dolarken, bazı yolcular araçlarını park etmek için bir süre tur atmak zorunda kaldı. Rekor uçuş bekleniyor Öte yandan havalimanı yetkilileri dönüş yoğunluğu nedeniyle önlem alırken, İstanbul Havalimanı'nda bugün ve yarın tüm zamanların yolcu ve uçuş rekorunun kırılması bekleniyor.