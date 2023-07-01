İHA
Kurban Bayramı tatilinin bitmesine sayılı saatler kaldı.
9 günlük tatili başka şehirlerde geçirmek isteyenler dönüşe geçti.
40 bin kapasiteli otopark doldu
İstanbul Havalimanı’nda ise dönüş yoğunluğu başladı.
Yoğun talep nedeniyle 40 bin araç kapasiteli otopark dolarken, bazı yolcular araçlarını park etmek için bir süre tur atmak zorunda kaldı.
Rekor uçuş bekleniyor
Öte yandan havalimanı yetkilileri dönüş yoğunluğu nedeniyle önlem alırken, İstanbul Havalimanı'nda bugün ve yarın tüm zamanların yolcu ve uçuş rekorunun kırılması bekleniyor.