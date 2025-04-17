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Haber Merkezi

Türkiye, ulaştırmada attığı stratejik adımlarla küresel ulaşım koridorlarının merkezinde yer almaya devam ediyor.

İstanbul Havalimanı’nda bugün devreye alınan "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" ile hava trafiği yönetiminde Avrupa’da bir ilke daha imza atıldı.

İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen pist açılışı törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da iştirak etti.

Törende konuşma yapan Uraloğlu, Türkiye’nin avantajlı jeopolitik konumunun Türkiye’yi havacılıkta transit merkezi haline getirdiğini belirterek “Bu vizyonla Bakanlık olarak 2002’den beri sivil havacılık politikaları ile rekabeti teşvik ettik ve havacılıkta hızlı bir büyüme dönemini başlattık.” dedi.

Bakan Uraloğlu, ayrıca yeni açılan pist sayesinde, havalimanına aynı anda üç uçağın iniş veya kalkış yapabileceği müjdesini verdi.

"AVRUPA HAVACILIĞI İÇİN BİR İLK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamasında, "İstanbul Havalimanı'nın ihtişamını taçlandırıyor, gücünü artırıyoruz. Saat 11 itibarıyla 3'lü pisti resmen başlatacağız. Türkiye değil, Avrupa havacılığı için de ilk olacak, küresel havacılık için de tarihi an olacak. ABD'nin ardından bu uygulamayı hayata geçiren tek ülke Türkiye oluyor. Yolcularımıza daha hızlı ve güvenli ulaşım sağlayacak. Havalimanımız küresel alanda daha kritik rol üstlenecek." ifadelerini kullandı.

İLK DENEME BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Üçlü bağımsız pist operasyonuyla İstanbul Havalimanı'nın trafik akışının hızlanacağını ve dinamik kapasitesinin artacağını bildiren Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, Avrupa'da üçlü pist operasyonunu başlatan ilk meydan olacak." ifadesini kullandı.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait üç yolcu uçağı, aynı anda kalkış yaparak yeni operasyon sisteminin ilk uygulamasını başarıyla gerçekleştirdi.

ÜÇ UÇAK AYNI ANDA KALKIŞ VE İNİŞ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Şimdi de İstanbul Havalimanı’mızda “Eş Zamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonları”nı başlatmanın gurur ve mutluluğunu yaşayacağız.

Ulaşım, yalnızca bir noktadan diğerine hareket etmek değil, aynı zamanda zamanı en verimli şekilde kullanmak anlamına da geliyor.

Modern toplumlar, yaşamlarını hız ve bağlantı üzerine inşa ederken, havayolu ulaşımı bu talebi karşılayan en etkileyici araçlardan biri olarak öne çıkıyor.

"HAVACILIKTA HIZLI BİR BÜYÜME DÖNEMİ BAŞLATTIK"

Uçaklar, mesafeleri kısaltmanın ötesine geçiyor; toplumlar arasında görünmez köprüler kuruyor ve ekonomik kalkınmayı ateşleyen bir güç haline geliyor.

İşte bu vizyonla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002’den beri sürdürdüğümüz sivil havacılık politikalarıyla sektörümüzü özel işletmelere açarak rekabeti teşvik ettik ve havacılıkta hızlı bir büyüme dönemi başlattık.

"HAVALİMANI SAYIMIZI 58'E ÇIKARDIK"

Ülkemizin muhteşem bir vizyon projesi olarak 29 Ekim 2018’de kapılarını açan İstanbul Havalimanımız, açıldığı günden bu yana ülkemizin küresel arenadaki vitrini oldu.

2002’den bu yana 26 olan aktif havalimanı sayımızı en son Çukurova Uluslararası Havalimanı’mızı açarak 58’e çıkardık.

Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken 132 ülkede 352 noktaya yükselttik.

2002’de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34.5 milyon olan yolcu sayımızı 2024 yılında 230 milyonun üstüne çıkardık.

90 milyonluk yıllık yolcu kapasitesiyle Türkiye’yi küresel havacılığın zirvesine taşıdı.

"AVRUPA'DAKİ EN YOĞUN HAVALİMANI OLDU"

Eurocontrol’ün 16 Nisan 2025 tarihli raporuna göre de 7-13 Nisan 2025 döneminde havalimanımızda günlük ortalama bin 464 uçuş gerçekleşerek Avrupa’daki en yoğun havalimanı oldu.

Sürekli artış gösteren bu istatistikler ve kırılan rekorlar havalimanımızın gücünü ve potansiyelini ortaya koyuyor.

"HAVALİİMANIMIZ 2023'TE 76 MİLYON ÜSTÜNDE YOLCUYA HİZMET VERDİ"

Açıldıktan sonraki ilk senesi olan 2019 yılında 52 milyon üzerinde yolcu ağırlayan havalimanımız; 2023’te ise 76 milyon üstünde yolcuya hizmet verdi.

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından yayınlanan 2024 yılı raporunda da; yıllık 40 milyondan fazla yolcuya hizmet veren Major Havalimanları kategorisinde İstanbul Havalimanımız 80,1 milyon yolcu ağırlayarak kendi kategorisinde Avrupa’da 2. dünya genelinde ise 7.sırada yer aldı.

HAZIRLIKLAR 2022'DE BAŞLAMIŞTI

Uraloğlu, proje çalışmalarına 2022'nin son çeyreğinde başlandığını, 2023 ve 2024 yıllarında Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Türk Hava Yolları iş birliğiyle toplantılar, risk analizleri, emniyet çalışmaları ve simülasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

EUROCONTROL tarafından hazırlanan emniyet analiz raporu doğrultusunda gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yeni hava sahası tasarımı yapıldı, kontrol sistemleri üçlü operasyonlara uygun hale getirildi, hava yolu şirketleri bilgilendirildi. Hava trafik kontrolörlerimize yerli ve milli simülatörümüzle eğitimler verildi. Üçlü pist operasyonlarını desteklemek için gereken teknoloji son derece gelişmiş ve karmaşık.

Sistem, ileri düzey radarlar, hassas seyrüsefer yardımcıları ve güçlü hava trafik kontrol protokollerini kapsıyor. Tüm bu bileşenler, eş zamanlı operasyonların güvenli şekilde yürütülmesini ve hava ile yer trafiğinin kesintisiz devam etmesini sağlıyor. Sistem aynı zamanda uçuş rotalarını ve akışlarını öngörmeye yardımcı olan otomatik yapılar içeriyor, pist ihlallerinin önlenmesi ve akıcı trafik yönetimi açısından önemli rol oynuyor."